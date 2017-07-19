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Hamile kadını tecavüz edip öldüren caniye şok

Suriyeli hamile kadın EmaniAl-Rahmun'u kaçırıp tecavüz eden ve bebeğiyle birlikte öldüren Birol K'nın eşi boşanma davası açtı

Hamile kadını tecavüz edip öldüren caniye şok

Suriyeli hamile kadın EmaniAl-Rahmun'u kaçırıp tecavüz eden ve bebeğiyle birlikte öldüren Birol K'nın eşi boşanma davası açtı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:15
Hamile kadını tecavüz edip öldüren caniye şok
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SAKARYA'NIN Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda öldürülen Suriyeli hamile kadın EmaniAl-Rahmun'un katil zanlısı Birol K'nin eşi R.K, boşanma davası açtı.
 
R.K'nin avukatı Funda Sadıkahmet Alp, dava dilekçesini Bakırköy Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne sundu.
 
Dilekçede, R.K'nin, küçük düşürücü suç işleyen eşiyle birlikte yaşamasının beklenmemesi ve evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası açtığı belirtildi.
 
Çiftin 7 Ocak 2015'te görücü usulüyle evlendiği ve 1,5 yaşında bir çocuğu olduğu kaydedilen dilekçede, R.K'nin doğuştan kas gerilmesi hastalığı olarak bilinen rahatsızlığı bulunduğu aktarıldı.
 
Nafaka ve tazminat talep edilmeyen dilekçede, "Ayrıca müvekkille yaptığımız görüşmede özellikle belirttiği husus, kesinlikle nafaka ve tazminat ne kendi adına ne de çocuğu adına istemediği yönündedir. 'O kanlı ellerden çıkacak bir kuruş dahi ne benim ne de oğlumun boğazından geçecek, oğlumun babası öldü.' demiştir. Ayrıca duruşmalara da gelme talebi bulunmayan müvekkilim davalı ile karşı karşıya olmak, aynı havayı dahi solumak istemiyor. Müvekkilin tek istediği; bir an önce boşanmak ve çocuğunun velayetini almaktır." denildi.
 
Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:
 
"Bu evlilik zaten uzun zamandır dayanılmaz bir hal almıştır. Cinayet sonrasında zaten artık tarafların birlikte yaşaması da mümkün değildir. Bu sebeple öncelikle tarafların boşanmasına karar verilmesini talep etmekteyiz. Hem müvekkilin hem çocuğun ruh sağlığının daha fazla bozulmaması ve kamuoyu tarafından oluşan baskıların da bertaraf edilebilmesi için boşanma davasının ivedilikle görülerek neticelendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz."

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Son Güncelleme: 19.07.2017 10:26
Anahtar Kelimeler:
KaynarcaSuriyeEmaniAl-RahmunTecavüz
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