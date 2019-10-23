Hamidiye Su'ya destek büyüyor! İki belediye daha anlaşma sağladı

MALTEPE Belediyesi ile Avcılar Belediyesi, pek çok kamu kurumunun su almayı bıraktığı Hamidiye Su'yla anlaşma imzaladı. Daha önce de Kadıköy ve Ataşehir belediyeleri Hamidiye Su ile anlaşmıştı.CHP'li Maltepe Belediyesi, Hamidiye Su kullanacağını duyurarak, "Maltepe Belediyesi'nin iştiraki olan MATAŞ A.Ş. ile İBB bünyesindeki Hamidiye Su'nun ana bayisi olan SÜMTAŞ Gıda ile yapılan anlaşma gereği Maltepe Belediyesi artık hizmet binalarında Hamidiye Su kullanılacaktır." açıklamasını yaptı.

3 BİN ADET DAMACANA, 35 BİN BARDAK SU, 90 BİN PET ŞİŞE

Sözcü'de yer alan habere göre, iki şirket arasında imzalanan anlaşma kapsamında Maltepe Belediyesi ilk etapta 3 bin adet damacana su, 35 bin adet bardak su, 90 bin adet pet şişe su aldı. Yetkililer ihtiyaç dahilinde daha fazla alım yapılabileceğini duyururken, anlaşmanın 1 yıllık olduğunu ve anlaşmanın süresinin uzatılabileceğini belirtti.Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de belediye ve bağlı işletmelerde Hamidiye Su kullanılmaya başlandığını açıkladı.

HAMİDİYE SU ALMAYI BIRAKAN KURUMLAR

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmasının ardından İBB personelinin maaşlarının yatırıldığı kamu bankası, Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri veren iştirak şirketi TGS, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, Milli Saraylar, AK Parti Genel Merkezi, Arnavutköy Belediyesi, TEİAŞ, TÜRGEV, SETA, BDDK, YTÜ Teknopark Hamidiye Su alımını durdurmuştu.