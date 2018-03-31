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Hamam ve saunalara fuhuş baskını

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen hamam ve saunalara eş zamanlı baskın düzenlendi. Fuhşa zorlandığı iddia edilen 5’i yabancı, 9 kadın kurtarılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı

Hamam ve saunalara fuhuş baskını

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen hamam ve saunalara eş zamanlı baskın düzenlendi. Fuhşa zorlandığı iddia edilen 5’i yabancı, 9 kadın kurtarılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı

31 Mart 2018 Cumartesi 22:47
Hamam ve saunalara fuhuş baskını
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ANTALYA'DA polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında, fuhşa zorlandığı iddia edilen 9 kadın kurtarıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gelen bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi’nde fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen hamam ve saunalara eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda fuhşa zorlandığı iddia edilen 5’i yabancı uyruklu, 9 kadın kurtarılırken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan, Türk olanlar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, yabancı uyruklu kadınlar ise, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.


Kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen U.A.A. ve A.O. ise gözaltına alındı.

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Son Güncelleme: 31.03.2018 22:54
Anahtar Kelimeler:
hamam saunalara fuhuş baskını
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