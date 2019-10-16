Halkbank iddianamesine çok sert tepki: Çirkin bir adım attılar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 13 Kasım'da yapılması planlanan ABD ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Şu an itibarıyla Rusya ziyaretimizle ilgili olumsuz bir durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek. Fakat Amerika ziyareti buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek olan bir durum. Kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar, şahsım, ailem, bakan arkadaşlarımla ilgili bütün bu değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemezliktir. Böyle bir durum karşısında tabii ki bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip daha sonra kararımızı veririz" dedi.

"BEN TRUMP GELDİĞİNDE KONUŞURUM"

Erdoğan'dan SkyNews muhabirinin 'Amerikan delegasyonu geliyor. Endişeli misiniz?' sorusuna yanıt: Ben dimdik ayaktayım. Ben onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla görülecekler. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" dedi.

UEFA'NIN SORUŞTURMASI

UEFA'nın A Milli Takımımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamıyla gol sevinci göstermesi sonrası soruşturma başlatmasına ilişkin de Erdoğan, "Onu da şık bulmuyorum. Biraz futboldan anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Burada bir milli takımın bir milli bakışı var ve bunu oradaki bütün seyircilerle paylaşıyor. Bundan daha tabi, doğal bir şey olamaz. Buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler" ifadelerini kullandı.

SGD ESAD İLE ANLAŞTI İDDİASI

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Esad rejimi ile anlaştığı iddialarının sorulması üzerine Erdoğan, "Rejimin SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. Burayla ilgili bizim Rusya ile daha önce bir anlaşmamız var. Sayın Putin ile bir araya geldiğimizde o haritaları, bunların Türkçesi, Rusçası hepsi var, kendilerinin önüne sereceğiz. Bizim zaten özellikle Münbiç'te olmak gibi bir derdimiz yok. Buradan terör örgütü PYD/YPG'yi çıkarmalarıdır. Bize bu sözü önce Sayın Trump verdi. Ne dediler? '90 günde biz burayı terör örgütünden boşaltacağız.' 1,5 sene oldu. Boşalttılar mı? Hayır. Bizim derdimiz bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Bize bunu verin gibi bir derdimiz yok" açıklamasında bulundu.

HALK BANK SORUŞTURMASI

ABD'de New York Güney Bölgesi Savcılık Ofisi'nin Halkbank hakkında iddianame hazırlamasına ilişkin Erdoğan şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden Güney New York Savcılığı açmak suretiyle hukuk dışı çirkin bir adım attılar. Onların atacağı adımları göreceğiz, ona göre de tedbirlerimizi olgunlaştıracağız."

NE OLMUŞTU?

ABD'de Manhattan'daki federal savcılar "İran'a yönelik yaptırımların delinmesi, kara para aklama ve dolandırıcılık" suçlamalarıyla Halkbank hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede "Halkbank'ın üst yönetimi yüksek düzeyli Türk hükümeti yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu" ifadeleri kullanılmıştı. ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Halkbank'ın davasına ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Richard M. Berman bakacağı belirtilmişti.

SAVCI AÇIKLAMA YAPTI

ABD savcısı Geoffrey S. Berman "Etkin, adil ve kamuya açık görülen Halkbank Genel Müdürü'nün davasında jüri, Ocak 2018'de mahkumiyet kararı verdi, Halkbank'ın üst seviyeli yönetiminin ulusun İran rejimine karşı yaptırımlarını delen utanmaz tertibe dahil olduğunu gösterdi. Bugünkü iddianamede öne sürüldüğü üzere Halkbank'ın milyarlarca dolar değerindeki İran petrol gelirinin yasadışı hareketine sistemik katılımı kıdemli banka yetkilileri tarafından tasarlandı ve uygulandı. Bankanın küstah yönetimi, bu tertibi geliştirmek ve korumak için milyonlarca dolar rüşvet alan üst düzey Türk devlet yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu. Halkbank artık bir Amerikan mahkemesine cevap vermek zorunda kalacak" demişti.