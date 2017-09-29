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Halk otobüsünden 500 litre mazot çaldılar

Çekmeköy’de bir araçla özel halk otobüsünün yanına yanaşan hırsızlar, araçlarından inmeden otobüsün yakıt deposundan yaklaşık 500 litre mazot çaldı. Hırsızların mazot çaldığı anlar kameralara yansıdı

Halk otobüsünden 500 litre mazot çaldılar

Çekmeköy’de bir araçla özel halk otobüsünün yanına yanaşan hırsızlar, araçlarından inmeden otobüsün yakıt deposundan yaklaşık 500 litre mazot çaldı. Hırsızların mazot çaldığı anlar kameralara yansıdı

29 Eylül 2017 Cuma 11:10
Halk otobüsünden 500 litre mazot çaldılar
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EDİNİLEN bilgiye göre, Çekmeköy’de Temmuz ayında saat 04.00 sırlarında hırsızlar siyah bir araçla halk otobüsüne yanaştı. Ardından araçtan uzattıkları hortumla otobüsün mazotunu çalan hırsızlar araçtan inmeye bile gerek duymadı. Yaklaşık iki dakikada 500 litre mazot çalan hırsızlar otobüsten uzaklaşarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye otobüste bulunan araç kamerasına yansıdı.
Otobüsün dış güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde hırsızlar siyah bir araçla otobüsün yanına yaklaşıyor. Daha sonra şahıslardan bir tanesi elindeki bir aletle mazot kapağını açıyor. Ardında araçtan uzattığı hortumla mazotu çekmeye çalışan şahıs otobüsün kamerasını fark edince yüzünü giysi ile kapatıyor. Yaklaşık 2 dakika süren olaydan sonra şahıslar olay yerinden uzaklaşıyor.
Otobüsten yaklaşık bin liralık mazotun çalındığı olayın her gece yaşandığını dile getiren otobüs sahipleri duruma tepki gösterdi. 

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