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Halisdemir'in ailesine dava açıldı iddialarına yalanlama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ailesine dava açıldığı iddialarına ilişkin , "Ömer Halisdemir'in mirasçıları eşi ve çocukları aleyhine açılmış bir tazminat davası yoktur. Sosyal medyada yer alan haberler asılsızdır. İşin aslı, merhum şehit Halisdemir'in mirasçı eşi/çocuklarının, 'çocuk mallarının korunması' için Aile Mahkemesine açılmış bir davadır." ifadelerini kullandı

Halisdemir'in ailesine dava açıldı iddialarına yalanlama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ailesine dava açıldığı iddialarına ilişkin , "Ömer Halisdemir'in mirasçıları eşi ve çocukları aleyhine açılmış bir tazminat davası yoktur. Sosyal medyada yer alan haberler asılsızdır. İşin aslı, merhum şehit Halisdemir'in mirasçı eşi/çocuklarının, 'çocuk mallarının korunması' için Aile Mahkemesine açılmış bir davadır." ifadelerini kullandı

05 Ekim 2016 Çarşamba 08:58
Halisdemir'in ailesine dava açıldı iddialarına yalanlama
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BOZDAĞ, Twitter hesabından, şehit Halisdemir'in ailesine dava açıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Halisdemir'in, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe teşebbüsünü önlemede büyük kahramanlık göstererek şehadet makamına yükseldiğini hatırlatan Bozdağ, "Ömer Halisdemir'in mirasçıları eşi ve çocukları aleyhine açılmış bir tazminat davası yoktur. Sosyal medyada yer alan haberler asılsızdır." açıklamasını yaptı.
"HER İKİ DAVA AYRIDIR"
Bakan Bozdağ, işin aslının merhum şehit Ömer Halisdemir'in mirasçı eşi ve çocuklarının, "çocuk mallarının korunması" için Aile Mahkemesine açılmış bir dava olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Darbeci Semih Terzi'nin mirasçısı eşi ve çocukları ile ilgili dava da 'çocuk mallarının korunması' davasıdır. Darbeci Terzi'nin mirasçılarıyla ilgili davanın, merhum şehit Ömer Halisdemir'in mirasçılarıyla ilgisi yoktur. Her iki dava ayrıdır.
Ayrıca her iki dava da nüfus müdürlüğünün yasa gereği ihbarı üzerine açılmıştır. Mirasçılık nedeniyle açılması zorunlu davalardır."
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