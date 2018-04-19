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Halisdemir davasında karar çıktı! Sanığın sözleri salonu karıştırdı

15 Temmuz kahramanı Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada, 18 sanık ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Sanığın "Sizi Allah'a havale ediyorum" diye bağırması salonu karıştırdı

Halisdemir davasında karar çıktı! Sanığın sözleri salonu karıştırdı

15 Temmuz kahramanı Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada, 18 sanık ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Sanığın "Sizi Allah'a havale ediyorum" diye bağırması salonu karıştırdı

19 Nisan 2018 Perşembe 11:34
Halisdemir davasında karar çıktı! Sanığın sözleri salonu karıştırdı
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15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ile ilgili davada karar verildi. 18 sanığın tamamını darbeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

SANIKLAR, BERAAT TALEBİNDE BULUNDU
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve çok sayıda izleyici katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların son sözleri alındı. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.

18 SANIĞIN TAMAMINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fatih Şahin, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, İsmail Çınar, Mehmet Bilge ve Mihrali Atmaca'nın "Ömer Halisdemir'i öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanıklara ayrıca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verirken, 13 sanığın cezasını müebbet hapse çevirdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"SİZİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM" SÖZLERİ SALONU KARIŞTIRDI
Mahkeme kararının açıklanmasından sonra sanık Fatih Şahin, "Sizi Allah'a havale ediyorum" diye bağırdı. Darbecinin bu sözüne salonda bulunan şehit yakınları ve gaziler tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzÖmer HalisdemirÖKK
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