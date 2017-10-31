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Halil İbrahim Sınır Kapısı Irak merkezi yönetimine devrediliyor

Habur Sınır kapısının karşısında bulunan peşmergenin kontrolündeki Halil İbrahim sınır kapısı Irak merkezi yönetimine teslim ediliyor. Devir teslim töreninde Irak Genelkurmay Başkanı ve 2.nci Ordu Komutanı hazır bulunuyor

Halil İbrahim Sınır Kapısı Irak merkezi yönetimine devrediliyor

Habur Sınır kapısının karşısında bulunan peşmergenin kontrolündeki Halil İbrahim sınır kapısı Irak merkezi yönetimine teslim ediliyor. Devir teslim töreninde Irak Genelkurmay Başkanı ve 2.nci Ordu Komutanı hazır bulunuyor

31 Ekim 2017 Salı 11:08
Halil İbrahim Sınır Kapısı Irak merkezi yönetimine devrediliyor
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ŞIRNAK'TA TSK'nın Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla tatbikat yaptığı Silopi ilçesinde, iki ülke askerleri siren sesi eşliğinde Habur Sınır Kapısı'na doğru hareketlendi
 
Şırnak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak Silahlı  Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla tatbikat yaptığı Silopi ilçesinde, iki  ülke askerleri Habur Sınır Kapısı'na doğru harekete geçti.
Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede  tır parkının karşısındaki alanda 18 Eylül'de başlatılan, 7. Kolordu Komutanı  Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral  Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikata katılan Türk askerleri ile  Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment  Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yaptı.
 
Siren sesleri eşliğinde iki ülke askerleri zırhlı araçlarla Habur  Sınır Kapısı'na doğru yöneldi.
 
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit  Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yapan Türk ve Irak askerleri,  Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek Halil İbrahim Sınır Kapısına ulaştı.
 
Sınır kapısı kapatıldı
 
Öte yandan, yaşanan gelişmeler dolayısıyla sınır kapısı sabah  saatlerinden itibaren geçişlere kapatıldı.
 
Kapının kapatılması dolayısıyla Irak'a geçiş yapmak için gelen  araçların bekleyişi sürüyor.
 

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Habur Sınır KapısıHalil İbrahim Sınır KapısıIrak
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