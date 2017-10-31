Halil İbrahim Sınır Kapısı Irak merkezi yönetimine devrediliyor

ŞIRNAK'TA TSK'nın Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla tatbikat yaptığı Silopi ilçesinde, iki ülke askerleri siren sesi eşliğinde Habur Sınır Kapısı'na doğru hareketlendi



Şırnak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla tatbikat yaptığı Silopi ilçesinde, iki ülke askerleri Habur Sınır Kapısı'na doğru harekete geçti.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda 18 Eylül'de başlatılan, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikata katılan Türk askerleri ile Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yaptı.



Siren sesleri eşliğinde iki ülke askerleri zırhlı araçlarla Habur Sınır Kapısı'na doğru yöneldi.



Şırnak'ın Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yapan Türk ve Irak askerleri, Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek Halil İbrahim Sınır Kapısına ulaştı.



Sınır kapısı kapatıldı



Öte yandan, yaşanan gelişmeler dolayısıyla sınır kapısı sabah saatlerinden itibaren geçişlere kapatıldı.



Kapının kapatılması dolayısıyla Irak'a geçiş yapmak için gelen araçların bekleyişi sürüyor.

