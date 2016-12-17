"Halep'te yeni anlaşma!"

Suriyeli muhalif bir yetkili, Halep'te yeni bir anlaşmaya varıldığını ve karşılıklı olarak ikişer köyden tahliyelerin yapılacağını duyurdu

SURİYELİ muhaliflerden bir yetkili, Doğu Halep'te muhaliflerin elindeki bölgelerden tahliyelerin tamamlanması için yeni bir anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Reuters'ın haberine göre El Arabiya el Hadat kanalına açıklamada bulunan muhalif yetkili El Faruk Ebu Bekir, anlaşmanın, muhaliflerin elindeki iki Şii köyünden ve rejim güçlerinin kuşatmasında olan Lübnan sınırı yakınlarındaki iki kasabadan yaralıların tahliyeleri ve Doğu Halep'ten tam tahliyeyi içerdiğini aktardı.

Ebu Bekir, Şii kasabaları Fua ve Kefraya'dan kaç kişinin tahliye edileceğine dair bir bilgi vermedi.







