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Hala alıyormuş! FETÖ zanlısı eski valinin maaşı dudak uçuklattı

Eski vali Şahabettin Harput, FETÖ'den yargılandığı davaya kimliğini evde unuttuğu için emekli vali kimliğiyle girdi. Harput mahkemesindeki ifadesinde hala emekli maaşı aldığını ve aylık gelirinin 9 bin lira olduğunu söyledi.

GÜNDEM 19.09.2019, 13:02
Hala alıyormuş! FETÖ zanlısı eski valinin maaşı dudak uçuklattı
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BURSA'DA aralarında Bursa eski valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmada kimliğini evde unutan Bursa eski valisi duruşmaya emekli vali kimliğiyle girdi ve halen emekli maaşı aldığını, aylık gelirinin 9 bin lira olduğunu söyledi. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince konferans salonunda görülen davanın duruşmasında, ilk derece mahkemesince verilen karar uyarınca tutuklu 3 sanık, bazıları kelepçeyle ev hapsinde bulunan tutuksuz 31 sanık ve haklarında beraat kararı verilen 10 sanık ile ceza verilmesine yer olmadığına kanaat edilen 3 sanık hazır bulundu. İlk derece mahkemesindeki karar duruşmasında hakkında tutuklama kararı verilen Celal Sevmezler ise duruşmaya katılmadı. 5 gün sürecek davanın üçüncü gününde dinlenen bazı tutuksuz sanıklar, aldıkları cezalara itiraz etti, beraatlerini talep etti. Heyet, diğer sanıkların da dinlenmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Öte yandan eski vali Harput'un duruşmaya girerken polisler tarafından yapılan kimlik tespitinde kimliğini unuttuğunu söyleyerek emekli vali kimliğini gösterdi. FETÖ zanlısı eski vali Harput kimliğinin halen geçerli olduğunu beyan ederek duruşmada aylık gelirinin 9 bin lira olduğunu söyledi. Duruşma dinlenmeyen sanıkların dinlenmesi üzere yarına ertelendi.

#fetö #Eski vali #Şahabettin Harput
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