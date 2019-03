Hakkında soruşturma açılan Sezai Temelli'den ilk açıklama

BATMAN Kozluk'ta vatandaşlara seslenen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan terör soruşturmasına tepki göstererek, "İstediğiniz kadar soruşturma açın, hakikat kazanacaktır, HDP kazanacaktır" dedi.

Sezai Temelli, seçim çalışmaları kapsamında Batman'ın ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. Temelli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"HİÇBİR YERDE YUHALAMAYIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim konuşmalarını hatırlatan Temelli, "Seçim alanlarında 3-5 oy için bu adaletsizliği bu hukuksuzluğu dayatan bir iktidar, dayatan bir Cumhurbaşkanı var. Böyle Cumhurbaşkanı olur mu? Hiçbir yerde yuhalamayın. Çünkü yaptıkları onların ayıbıdır, utancıdır. Edep diyoruz edep! Artık ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. 3-5 oy için iki tane belediye başkanlığını fazla kazanmak için her şey mubah oldu. Bu kadar olur mu? Olmaz diyeceğiz." dedi.

"SİYASETEN EMEKLİLİKLERİ İŞLEMLERİNİ BAŞLATACAĞIZ"

"Bu kadar olmaz dediğimiz için, bize defolun gidin diyenlere cevabımızı 31 Mart'ta sandıklarda vereceğiz. O sandıklara gideceğiz. Oyumuzla, irademizle, kimliğimizle, mücadelemizle; biz buradayız hiçbir yere gitmiyoruz diyeceğiz. 31 Mart'ta, sandıklardan HDP'yi çıkartacağız, kendimizi, kentimizi biz yöneteceğiz. Bu bize defol git diyenlere de siyaseten emeklilik işlemlerini başlattığımızı söyleyeceğiz"

"SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDER"

Temelli'nin konuşması şöyle:

"Seçimle gelen, seçimle gider. Bunu içlerine sindirecekler. Seçimle gitmemek için bu halkı birbirine düşürmeye çalışmasınlar. Bu ayrımcılığa, bu düşmanlığa, bu nefrete son versinler. Çağrımız herkesedir. Bu nefret söylemine, bu ayrımcı dile, bu düşmanlığa prim vermeyin. Bu yalanlara geçit vermeyin. O yüzden diyoruz ki faşizme karşı omuz omuza. Asla faşizme geçit vermeyeceğiz. Bunun yolu mücadelemizi büyütmekten, barış ve demokrasi mücadelesini büyütmekten ve HDP'yi iktidara taşımaktan geçiyor."

"20 MİLYON İNSANA DA HAKARET EDİYOR"

"Bana hakaret ediyor. Diyor ki, 'Kürt bile değil'. Bakın siyasetsizlik, acze düşmek budur. Bana hakaret ederken, 20 milyon insana da hakaret ediyor, 'Kürt bile değil' diyor. Yani Kürtleri ikinci sınıf vatandaş yerine koyuyor. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Herkes eşittir, ayrımcılık asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Kürdüyle Türküyle eşit yurttaşlık temelinde herkes eşittir."

SORUŞTURMAYA TEPKİ: ORTADA BİZ YOKSAK, SOĞANLARA SALDIRIYORLAR

"Dini siyasete alet ettiği gibi, yargıyı da siyasete alet ediyor. Yine soruşturma açılmış bana, okumuşsunuzdur. Savcılar talimatla harekete geçiyor. Sadece bana yönelik değil, bütün HDP'lilere yönelik. Nerede HDP'li görseler, ya gözaltına alıyorlar ya soruşturma açıyorlar. Ortada biz yoksak, soğanlara saldırıyorlar."

"Adalet Bakanlığında bir HDP masası var, bir de soğan masası var. Bu iki konunun dışında hiçbir şey ile ilgilenmiyorlar. Savcılar işi gücü bırakmış, memlekette her alanda suç yükseliyor, başta uyuşturucu olmak üzere. Türkiye'nin bütün savcıları işi gücü bırakmış HDP'lilerin peşinde. Her gün GBT'ye giriyoruz."

"KİMSE GEÇİNEMİYOR"

"İşsizlik gençlerde ve kadınlarda yüzde 30, resmi rakamlarda bile rekor kırılmış. Kimse geçinemiyor. Herkes yerini yurdunu bırakıyor iş aramak için göç ediyor, ama 'beka sorunu var'. Kimse artık bunlara inanmıyor. Biz doğduğumuz yerde doymak istiyoruz, gidip İstanbul'un inşaatlarında ölmek istemiyoruz."