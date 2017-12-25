Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 şehit, 1 yaralı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Şemdinli bölgesinde devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu iki askerin şehit olduğunu, bir askerin ise yaralandığını açıkladı.

2 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

TSK'dan yapılan açıklamada, "25 Aralık 2017 tarihinde Hakkari Şemdinli bölgesinde devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavisine devam edilmektedir" denildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.