Hakkari’de patlama: 3 şehit, 5 yaralı

YÜKSEKOVA ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.
Olaydan sonra yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, teröristlerin yakalanması için bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi.
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