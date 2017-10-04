Hakkari’de patlama: 3 şehit, 5 yaralı

YÜKSEKOVA ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.

Olaydan sonra yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, teröristlerin yakalanması için bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi.