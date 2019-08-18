banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Hakkari'de EYP patladı: 1 sivil hayatını kaybetti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 sivil hayatını kaybetti

GÜNDEM 18.08.2019, 21:01 18.08.2019, 21:03 Enes Subaşı
Hakkari'de EYP patladı: 1 sivil hayatını kaybetti
banner404

ŞEMDİNLİ'YE bağlı Çatalca köyü kırsalında askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce daha önce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Patlama sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

Hakkari Valiliği patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, "18.08.2019 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca Mahallesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP'nin (el yapımı patlayıcı) sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

#Hakkari #eyp
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545