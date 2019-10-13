Hakkari'nin 5 ilçesinde özel güvenlik bölgesi ilan edildi

HAKKARİ Valiliği’nin internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarındaki 5 bölge 14.10.2019 günü saat 00:00:01’den 28.10.2019 günü saat 23:59:59’a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

Özel güvenlik bölgesi nedir?

Özel güvenlik bölgeleri, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeleri ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında uygulanıyor. İlk kez 1981'de Milli Güvenlik Kurulu tarafından çıkarıldı. Gerekçe olarak, devlet tarafından riskli görülen bölgelerde ve sınırlarda "güvenliği" ve "gizliliği" sağlamak gösteriliyor. Amacı ise, "Silahlı unsurların önüne geçmek olarak" açıklanıyor.