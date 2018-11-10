Hakkari'deki mühimmat patlaması ile ilgili acı haberi Erdoğan verdi!

BEŞTEPE'DEKİ Atatürk'ü anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Şemdinli'deki mühimmat patlaması ile ilgili acı haberi verdi. Erdoğan "Hakkari'de mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibarıyla 4 evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TEK PARTİ DÖNEMİ

"Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ardından yeni devletimizle tarih sahnesinde yerimizi aldık. 2. Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin duyulduğu dönemde tek parti yönetimine ilişkin acı hatıraları dinledik. Bugünkü gençler tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından arşivlerden öğrenme imkanına sahiptir. Bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı. Ülkemizi yönetenler büyük bir maddi külfetin altında ezmekle kalmamış değerler üzerinde kurduğu baskıyla iyice bunaltmıştır. Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata geçiş mecburi bir değişimdir. Önce Milli Kalkınma Partisi ve sonra Demokrat Parti CHP'ye karşı milletin sesi olarak siyaset sahnesine çıktılar. 1946 seçimlerinde uygulanan açık oy gizli tasnif yöntemi CHP yönetiminin demokrasi anlayışı konusunda fikir vermeye yeterlidir. Demokrat Parti ezici çoğunlukla ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlenmiştir."

"4 EVLADIMIZ ŞEHİT OLDU, 20 YARALIMIZ VAR"

Hakkari'deki üs bölgesiyle ilgili acı haberi veren Erdoğan"Mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibarıyla 4 evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz." diye konuştu.

FIRAT'IN DOĞUSU

"Fırat'ın doğusundaki Suriyeli kardeşlerimizin bölücü terör örgütünün pençesi altında inim inim inlediğinin farkındayız. Çok yakında bu bölgedeki mazlumları da güvene ve huzura kavuşturacağız. Bize kurulan tuzakları en kısa sürece sahipleri ve piyonların başlarına geçirip yolumuza devam edeceğiz."

GÖRÜŞME ÖNCESİ TRUMP'A MESAJ

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşme öncesinde "Görünürde Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını çok iyi biliyoruz" dedi.