Hakkari'de terör saldırısı: 8 şehit

GENELKURMAY Başkanlığından, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sınırın sıfır noktasında, güvenlik güçleriyle, yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak saldırı girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada, 6 asker ile 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu, biri ağır olmak üzere iki askerin de yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, bugün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında, bölücü terör örgütünün, yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak saldırı girişimi gerçekleştirmeye çalıştığının belirlendiği ifade edildi. Meydana gelen çatışmada, 6 asker ile 2 güvenlik korucusunun şehit düştüğü, biri ağır olmak üzere iki askerin de yaralandığı açıklandı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonlara devam edildiği belirtildi.

Bilgilendirmede, şu ifadeler yer aldı:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."