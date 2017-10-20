Hakimi çileden çıkarttı

FETÖ'cü darbe girişiminin simgelerinden olan "TRT baskını ve burada darbe bildirisi okutulması" olayının da sorgulandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Davası'nın duruşmalarına Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı olan Barış, TRT'ye gönderdiği darbecilere helikopterden ateş edilerek karşı konulması sırasında dahi "darbenin içinde olduklarını anlamadığını" söyleyince, Mahkeme Başkanı tepki gösterdi.
Başkan Murat İlhan "Sen kurmaylık eğitimi almışsın. Bunun darbe olduğunu bugün düşünmeyeceksin ne zaman düşüneceksin. Bu devlet seni bugünler için yetiştirmiş. Bunun için eğitim almışsın. Bunun için yetiştirilmişsin" sözleriyle ifade etti.
Darbeci Albay Barış, TRT'deki sözde sıkıyönetim bildirisini de okutmakla suçlanıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.