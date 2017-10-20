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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
20 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Hakimi çileden çıkarttı

TRT’yi basan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı darbeci Albay Barış, halka kurşun sıkılırken bile darbeden haberdar olmadığını ileri sürdü. Mahkeme başkanı çileden çıktı

Hakimi çileden çıkarttı

TRT’yi basan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı darbeci Albay Barış, halka kurşun sıkılırken bile darbeden haberdar olmadığını ileri sürdü. Mahkeme başkanı çileden çıktı

20 Ekim 2017 Cuma 09:09
Hakimi çileden çıkarttı
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FETÖ'cü darbe girişiminin simgelerinden olan "TRT baskını ve burada darbe bildirisi okutulması" olayının da sorgulandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Davası'nın duruşmalarına Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 
Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı olan Barış, TRT'ye gönderdiği darbecilere helikopterden ateş edilerek karşı konulması sırasında dahi "darbenin içinde olduklarını anlamadığını" söyleyince, Mahkeme Başkanı tepki gösterdi.
 
Başkan Murat İlhan "Sen kurmaylık eğitimi almışsın. Bunun darbe olduğunu bugün düşünmeyeceksin ne zaman düşüneceksin. Bu devlet seni bugünler için yetiştirmiş. Bunun için eğitim almışsın. Bunun için yetiştirilmişsin" sözleriyle ifade etti.
 
Darbeci Albay Barış, TRT'deki sözde sıkıyönetim bildirisini de okutmakla suçlanıyor.  

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Anahtar Kelimeler:
Muhafız Alayı DavasıAğır Ceza MahkemesiTrt
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