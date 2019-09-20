Hakim, mahkemede sırıtan katil zanlısı amcaya haddini bildirdi
Tüm Türkiyeyi yasa boğan Minik Leyla'nın ölümünün yargılanması sırasında katil zanlısı olarak ifade veren amcası Yusuf Aydemir'in oturduğu yerde gülümsemesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Niye sırıtıyorsun?" diyerek sert çıktı.
AĞRI'DA, Leyla Aydemir'in (4) geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Küçük kızın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden Besim Dursun (47) ile eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.Mahkeme Başkanı, zanlılardan Yusuf Aydemir'in oturduğu yerde gülmesi üzerine sert çıktı. Mahkeme Başkanı, "Sen kimsin, niye sırıtıyorsun?" sorusu üzerine Yusuf Aydemir, "sırıtmıyorum" yanıtını verdi.
"NİYE SIRITIYORSUN?"
Kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya katılan tutuksuz sanıklardan amca Yusuf Aydemir'in oturduğu yerde gülmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sen kimsin, niye sırıtıyorsun?" diye sordu. Sanığın, "Ben Yusuf Aydemir'im" cevabı üzerine "Neyle yargılandığını biliyor musun? Yeğenini öldürmekle yargılanıyorsun, bir de sırıtıyorsun" dedi. Amca Aydemir, sırıtmadığını bildirdi.
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