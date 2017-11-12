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Hakim kocasından boşadığı kadına aşık oldu!

Kayseri’de hâkim V.Ö., boşanma davasında koca E.Ç. için 6 ay uzaklaştırma verdi ve yabancı uyruklu A.Ç. isimli kadınla aşk yaşamaya başladı. Eşi A.Ç ile V.Ö.’yü parkta yakalayan E.Ç., hâkimi bıçakla yaraladı. E.Ç. tutuklandı, V.Ö. açığa alındı

Hakim kocasından boşadığı kadına aşık oldu!

Kayseri’de hâkim V.Ö., boşanma davasında koca E.Ç. için 6 ay uzaklaştırma verdi ve yabancı uyruklu A.Ç. isimli kadınla aşk yaşamaya başladı. Eşi A.Ç ile V.Ö.’yü parkta yakalayan E.Ç., hâkimi bıçakla yaraladı. E.Ç. tutuklandı, V.Ö. açığa alındı

12 Kasım 2017 Pazar 08:38
Hakim kocasından boşadığı kadına aşık oldu!
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KAYSERİ'DE yaşanan film senaryolarını aratmayacak olaya ilişkin yargı süreci, ağustos ayında başladı. Yabancı uyruklu A.Ç., kocası E.Ç.’den boşanmak için Kayseri Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Kayseri 5. Aile Mahkemesi esasına kaydedilen dava için 31 Ekim 2017’ye duruşma günü verildi. Tekrar avukatı ile mahkemeye başvuran A.Ç., çocuklarının velâyetinin kendisine verilmesini ve tedbir nafakası bağlanmasını talep etti. A.Ç., kocasının da evden uzaklaştırılmasını istedi.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre mahkemede, geçici olarak görevlendirilen Aile Hâkimi V.Ö., 18 Ağustos’ta A.Ç.’nin talebini kabul ederek, kocası E.Ç.’nin beyanını almadan tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Hâkim V.Ö., koca E.Ç.’nin 6 ay evden uzaklaştırılmasına da karar verdi.

YAKINLAŞMA MESAJLA BAŞLADI

A.Ç.’nin cep telefonu numarasını alan ve evli olan Hâkim V.Ö., yaklaşık 10 gün sonra kadına “Ben Hâkim V., durumunuz nedir?” diye mesaj attı. A.Ç., “Bir değişiklik yok” yanıtını verdi. Bu temasın ardından ikili arasındaki yazışmalar sıklaştı. Boşanma davası hakkında konuşan ikili, birbirlerine WhatsApp’tan fotoğraflar da gönderdi.

SARMAŞ DOLAŞ YAKALANDILAR

A.Ç., 21 Eylül’de V.Ö.’ye “Eyvallah” isimli bir kitabı okuduğunu ve okuması için kendisine verebileceğini belirten bir mesaj gönderdi. Aynı gün saat 20.30 sularında ikili, A.Ç.’nin evinin yanındaki parkta buluştu. Burada bir masada oturan ikili, kısa sürede sarmaş-dolaş oldu, öpüşmeye başladı. Bu sırada çocuklarını görmek için A.Ç.’nin evinin yanına giden koca E.Ç., karısı ile hâkimi parkta sarmaş dolaş görünce çılgına döndü. Hâkim V.Ö. ile yumruk yumruğa kavga eden koca E.Ç., onu bıçakla yaraladı.

OLAYI GİZLEMEK İSTEDİ

Hâkim V.Ö. tedavi için gittiği Hastanede olayı gizlemek istedi. Ancak bıçaklı yaralama olayı bilgisi üzerine hastane polisi duruma müdahil olunca gerçek ortaya çıktı. Gözaltına alınan E.Ç., “öldürmeye teşebbüs etme ve yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. A.Ç.’nin de tanık olarak ifadesi alındı. V.Ö.’nün durumu, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) taşıdı. HSK 1. Dairesi, son kararnamesiyle Hâkim V.Ö.’nün Kayseri’den Diyarbakır’a gönderilmesine karar verdi. HSK 2. Dairesi, müfettiş eliyle olayın soruşturulmasını da kararlaştırdı. Müfettişin raporunu sunmasının ardından HSK 2. Dairesi, Mehmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Daire, hakkındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar Hâkim V.Ö.’nün görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Kararda, V.Ö.’nün “kusurlu ve uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleki şeref ve nüfuzunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitiren davranışlarda bulunduğu” belirtildi.

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