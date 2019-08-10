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Hakan ile Gökçek arasında "Yavaş" atışması: Dikkat et seni de satmasın

Ahmet Hakan'ın "Mansurcuyum çatla Melih" sözlerine yanıt veren eski ABB Başkanı Melih Gökçek, "Dikkat et. Üç günde seni de satmasın" dedi.

GÜNDEM 09.08.2019, 08:19 Melike Temir
Hakan ile Gökçek arasında "Yavaş" atışması: Dikkat et seni de satmasın
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GAZETECİ Ahmet Hakan ile Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek arasında sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş atışması yaşandı. Geçtiğimiz dönemlerde Twitter'daki atışmalarıyla sık sık gündem olan Melih Gökçek ile Ahmet Hakan arasında yeni atışma yaşandı.

"MANSURCUYUM, ÇATLA MELİH"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Ahmet Hakan, kendi fotoğrafını yayınlayarak altına "Mansurcuyum, çatla Melih" notunu yazdı.

"SON KARARIN MI?"

Melih Gökçek, Twitter hesabından Ahmet Hakan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Ahmet dikkat et. Mansur Yavaş partisini satan adamdır, üç günde seni de satmasın. Son kararın mı?" ifadelerini kullandı.

#Ahmet Hakan #Melih Gökçek #atışma #Mansur Yavaş
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