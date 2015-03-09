Hakan Fidan'dan şok karar

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı Eski Müsteşarı Hakan Fidan, 25'inci Dönem milletvekili genel seçimleri AK Partiaday adaylığı başvurusunu geri çekti. Fidan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi , "Gördüğüm lüzum üzerine, bugün itibariyle 25'inci Dönem milletvekili genel seçimleri aday adaylığı başvurumu geri çekmiş bulunuyorum. Ülkeme ve milletime hizmet yolunda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tevdi edilen her vazifeyi hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde olacağım. Bu vesileyle, destek ve itimatlarından dolayı, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve aziz milletimize şükranlarımı arz eder, saygılar sunarım. Dr. Hakan Fidan."