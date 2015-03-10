Hakan Fidan, MİT Müsteşarlığı görevine yeniden başladı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın "Sır küpüm" dediği Hakan Fidan, yeniden atandığı MİT Müsteşarlığı görevine başladı.

AK Parti'den aday adayı olduktan sonra başvurusunu geri çeken Hakan Fidan, yeniden atandığı MİT Müsteşarlığı görevine başladı. Başbakanlığın görevlendirme yazısı da az önce MİT'e ulaştı.

ERDOĞAN İSTİFAYI OLUMLU KARŞILAMAMIŞTI

Erdoğan'ın "Sır küpüm" dediği Hakan Fidan, 7 Şubat tarihinde MİT Müsteşarlığı görevinden istifa etmişti. Fidan'ın istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılanmamış, Erdoğan her fırsatta Fidan'a kırıldığını söylemişti. MİT'in son derece ciddi ve önemli bir kurum olduğunu belirten Erdoğan, Fidan'ın MİT Müsteşarlığı görevine devam etmesini istiyordu.