Hakan Fidan, MİT Müsteşarlığı görevine yeniden başladı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın "Sır küpüm" dediği Hakan Fidan, yeniden atandığı MİT Müsteşarlığı görevine başladı.
AK Parti'den aday adayı olduktan sonra başvurusunu geri çeken Hakan Fidan, yeniden atandığı MİT Müsteşarlığı görevine başladı. Başbakanlığın görevlendirme yazısı da az önce MİT'e ulaştı.
ERDOĞAN İSTİFAYI OLUMLU KARŞILAMAMIŞTI
Erdoğan'ın "Sır küpüm" dediği Hakan Fidan, 7 Şubat tarihinde MİT Müsteşarlığı görevinden istifa etmişti. Fidan'ın istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılanmamış, Erdoğan her fırsatta Fidan'a kırıldığını söylemişti. MİT'in son derece ciddi ve önemli bir kurum olduğunu belirten Erdoğan, Fidan'ın MİT Müsteşarlığı görevine devam etmesini istiyordu.
Erdoğan'ın son Suudi Arabistan ziyaretinde ikilinin yüz yüze görüştüğü, Erdoğan'ın düşünceleri Fidan'a tekrardan anlattığı iddia edilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün akşam Fidan, aday adaylığı başvurusunu geri çekmiş, hemen ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından MİT Müsteşarlığı için görevlendirilmişti.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 17:02