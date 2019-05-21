Hakan'a canlı yayında tepki: Savunacaksan çağır onla konuşayım

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Ahmet Hakan arasında canlı yayında "Tevfik Göksu" tartışması yaşandı. İmamoğlu, "Onu savunacaksan çağır kendisiyle konuşayım. Trabzonluları lekeliyorsun, İmamoğlu'nu lekeliyorsun. Buradan bir politika yaratmaya çalışıyorsun. Ahmet Bey savunmayın lütfen" dedi. Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında soruları yanıtladı. Ahmet Hakan'ın AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İmamoğlu hakkındaki "Hesap büyük olay büyük" sözlerini hatırlatması üzerine ise tartışma çıktı.

"AHMET BEY SAVUNMAYIN LÜTFEN"

İmamoğlu, "Onu savunacaksan çağır kendisiyle konuşayım. Binali Yıldırım'ı da çağır onunla da konuşurum. Trabzonluları lekeliyorsun, Ekrem İmamoğlu'nu lekeliyorsun. Buradan bir politika yaratmaya çalışıyorsun. Ahmet Bey savunmayın lütfen. Ben olsam söylemem! Ünlem işareti koyalım kapatalım" diyerek Ahmet Hakan'a tepki gösterdi.

GÖKSU NE DEMİŞTİ?

İstanbul'da bir iftar programında konuşan Tevfik Göksu o konuşmasında "Ne diyor Yunan medyası İstanbul'u Yunan kazandı. Bir dakika ya! Bu arkadaş nereli? CHP'nin adayı nereli? Hesap büyük olay büyük" demişti.