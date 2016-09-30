Hainlerin mühimmat planı deşifre oldu

FETÖ/PDY ile mücadelede istihbarat birimleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün silah ve mühimmat gereksinimini av malzemesi, patlayıcı maddeler gibi özel amaçlı kullanılan üretim depolarından karşılayacakları bilgilerini verdi. Bunun için yayımlanan genelge kapsamında özel amaçlı kullanılan av malzemesi, patlayıcı ve yanıcı mad- delerin terör olaylarında kullanımının arttığından bahsedilerek bunların önüne geçmek için firmalara silahlı özel güvenlik görevlisi bulundurma şartı getirildi. Yapılan istihbari çalışmalarda FETÖ mensuplarının özel güvenlik firmalarına da sızma girişimlerinin olduğu bilgisine ulaşıldı. Örgütün planının ortaya çıkması üzerine ikinci bir genelge yayımlandı.

Yeni genelge yayımlandı

Yeni genelgede mühimmat ve silah üretimi yapan firmalar ve valilikler yeni genelge konusunda bilgilendirildi. Genelgeyle silah, patlayıcı maddelerin güvenliğin bölgedeki kolluk kuvvetlerince sağlanacağı belirtildi.

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