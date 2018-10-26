Hainlere tarihi darbe! Tam 14 bin terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akar, "24 Temmuz 2015-23 Ekim 2018 tarihleri arasında 14 bin 694 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

''GİRİLMEYEN MAĞARA, ULAŞILAMAYAN DAĞ KALMADI''

Akar konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

"Girilemeyen mağara, ulaşılamayan dağ, tepe kalmadı. Her taşın altına bakıldı, bakılmaya devam ediliyor. Bu şekilde mücadelemizi sürdürüp bunu inşallah tamamlayacağız ve ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Geldiğimiz noktada teröristlerin harekat sahası, manevra mesafesi kısıtlandı. Konuşmaları, görüşmeleri, kış tertiplenmeleri, yemeleri, içmeleri her bakımdan kısıtlandı. Teröristlerin bir yerden bir yere intikalleri çok zor oluyor. Silah, yiyecek, ilaç götürmeleri ve personel aktarmaları, bunların hepsi çok ciddi şekilde karadan ve havadan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin baskısı altında.''

''Her yeni İHA yeniliklerle imal ediliyor, Silahlı Kuvvetler safına katılıyor. Jandarmamız ve polisler kullanıyor.'' diye konuşan Akar, ''Önümüzdeki günlerde sayının giderek artacağını ve ihraç dahil tüm dost ve müttefik ülkelerin de bizim sağladığımız imkandan yararlanacağını görüyoruz" dedi.

14 BİN 694 TANESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Akar, "24 Temmuz 2015-23 Ekim 2018 tarihleri arasında 14 bin 694 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.