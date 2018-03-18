Hainler üs bölgesine saldırdı: 5 asker yaralı

SİLOPİ ilçesinde bulanan Hisarkapı üs bölgesine bu sabah saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Irak'ın kuzeyinden roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterlerle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldıralarak tedaviye alındı. Saldırıyı düzenyelen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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