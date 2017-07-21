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Hainin baldızına tazminat kıyağı

Darbeci Semih Terzi için ‘kahraman’ diyen baldız Ayşegül A., İBB’deki işinden çıkarıldı. Ancak FETÖ bağlantısı değil yöneticileriyle sorunları gerekçe gösterilip 75 bin TL de tazminat ödendi

Hainin baldızına tazminat kıyağı

Darbeci Semih Terzi için ‘kahraman’ diyen baldız Ayşegül A., İBB’deki işinden çıkarıldı. Ancak FETÖ bağlantısı değil yöneticileriyle sorunları gerekçe gösterilip 75 bin TL de tazminat ödendi

21 Temmuz 2017 Cuma 14:57
Hainin baldızına tazminat kıyağı
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DARBA girişiminin kaderini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda öldürülen darbeci General Semih Terzi'ye "Kahraman" diyen baldızı Ayşegül A. çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) tazminatı verilerek çıkarıldı. Baldız, hain Semih Terzi için 15 Temmuz'dan sonra "Asıl hain Ömer Halisdemir'dir. Bunlar zamanla ortaya çıkacak. Bu bir tiyatro" şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.

GERİ DÖNÜŞ DAVASI AÇTI
Ayşegül A., İBB iştiraki Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük'ün Özel Kalem Müdürü'ydü. İsmini açıklamak istemeyen bir avukat, onun Semih Terzi ile şehit Halisdemir için yaptığı paylaşımları ve 15 Temmuz'dan bir ay sonra Terzi ailesinin mal varlığını gizlice üzerine geçirmeye çalıştığını tespit etti. Kültür A.Ş.'ye giden avukat, yetkililere "FETÖ ile bu kadar içli dışlı olan birini burada nasıl çalıştırırsınız? Ben bu skandalı yukarıya ileteceğim" diyerek tepki gösterdi. Bir süre sonra da kurum, FETÖ gerekçesiyle değil de üst yöneticileriyle yaşadığı sorunları sebep göstererek baldız Ayşegül A.'nın işine son verdi. Karşılığında da 75 bin lira ihbar ve kıdem tazminatı ödedi. Ayşegül A. da önceki gün işe geri dönüş davası açtı.Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi (üstte) ile Ayşegül A. 15 Temmuz sonrası mal devri için gittikleri noterde noter katibi Kerem S. tarafından böyle kovalanmıştı.

GENEL MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI
Medyaya yansıyan skandal kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük'ün görevine son verildi.
Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin kız kardeşi olan Ayşegül A. daha önce de 'Noterde mal kaçırma' haberiyle gündeme gelmişti. Abla Nazire Terzi, 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay sonra mal varlığını üçüncü şahısların üzerine yapmak için Ankara'da bir notere giderek vekaletname vermek istemişti. Ancak noter katibi Kerem S. kendisini tanıyarak işlem yapmak istememiş, "Bu işlemde Ömer Halisdemir gibi bir yiğidin ve 250 şehidin hakkı var. Kimseye yedirmem" diyerek, Terzi'yi ve baldız Ayşegül A.'yı kovmuştu. Darbeci General Semih Terzi'nin kaçmaya çalışırken yakalanan eşi Nazire Terzi tutuklanmıştı. Ayrıca Semih Terzi'nin kayınbiraderinin eşi M.A.'nın da İBB bünyesinde çalıştığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
DarbeciDarbeci Semih Terzi
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