Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Hain saldırıyla ilgili flaş gelişme! Parmak izinden buldular 

Kayseri'de Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik gerçekleştirilen ve 14 askerin şehit olduğu, 55 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısı ile ilgili Diyarbakır'da 1 kişi gözaltına alındı.

Hain saldırıyla ilgili flaş gelişme! Parmak izinden buldular 

Kayseri'de Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik gerçekleştirilen ve 14 askerin şehit olduğu, 55 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısı ile ilgili Diyarbakır'da 1 kişi gözaltına alındı.

21 Aralık 2016 Çarşamba 12:58
Hain saldırıyla ilgili flaş gelişme! Parmak izinden buldular 
banner404
KAYSERİ'DE terör örgütü PKK tarafından düzenlenen ve 14 askerin şehit olduğu, 55 kişinin de yaralandığı bombalı araç saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır'da bir kişi gözaltına alındı. Bomba yüklü hafif ticari aracın Şanlıurfa'dan çalındığı belirlenirken, araçta yapılan kriminal incelemeler sonucu polis parmak izlerine rastladı. Titizlikle yapılan incelemede bombalı araçta bulunan parmak izinin K.Ç. 'ye ait olduğu belirlendi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan K.Ç., Diyarbakır istihbarat ve terörle mücadele şubesi ekiplerince merkez Bağlar İlçesi'nde yapılan operasyon ile yakalandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen K.Ç.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri'ye gönderildiği belirtildi.

 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KayseriTerör SaldırısıPKKçarşışanlıurfaDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim