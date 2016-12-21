Hain saldırıyla ilgili flaş gelişme! Parmak izinden buldular 

Kayseri'de Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik gerçekleştirilen ve 14 askerin şehit olduğu, 55 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısı ile ilgili Diyarbakır'da 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'DE terör örgütü PKK tarafından düzenlenen ve 14 askerin şehit olduğu, 55 kişinin de yaralandığı bombalı araç saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır'da bir kişi gözaltına alındı. Bomba yüklü hafif ticari aracın Şanlıurfa'dan çalındığı belirlenirken, araçta yapılan kriminal incelemeler sonucu polis parmak izlerine rastladı. Titizlikle yapılan incelemede bombalı araçta bulunan parmak izinin K.Ç. 'ye ait olduğu belirlendi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan K.Ç., Diyarbakır istihbarat ve terörle mücadele şubesi ekiplerince merkez Bağlar İlçesi'nde yapılan operasyon ile yakalandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen K.Ç.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri'ye gönderildiği belirtildi.



