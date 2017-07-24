Hain saldırının sanıkları hakim karşısında

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma nedeniyle adliye çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Sanık yakınları, X-ray cihazından geçirilerek salona alındı.Duruşmaya ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen 60 tutuklu sanık, avukatları ve yakınlarıyla katıldı.Kimlik tespitinin ardından sanıklar savunmalarını yapmaya başladı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, aralarında polislerin de bulunduğu 34 kişi yaralanmıştı.Olayla ilgili soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, sanıklardan 12'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye iştirak", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, diğerlerleri hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



