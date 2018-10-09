Hain saldırı! 1 şehit, 4 yaralımız var

Son dakika! Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine teröristlerin Kuzey Irak Zap bölgesi tarafından güdümlü füze ile yaptıkları saldırı sonucu 1 asker şehit oldu. Hain saldırıda 3'ü asker 4 kişi yaralandı

Hain saldırı! 1 şehit, 4 yaralımız var
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HAKKARİ'NİN Çukurca ilçesi Güven dağı üs bölgesine teröristlerin Kuzey Irak Zap bölgesi tarafından güdümlü füze ile yaptıkları saldırı sonucu 1 asker şehit oldu. Saldırıda 3'ü asker 4 kişi yaralandı.
HAKKARİ VALİLİĞİNDE AÇIKLAMA
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2018 günü Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak Zap Bölgesi tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca 2 adet güdümlü füze atıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan saldırı sonucu 1 askeri personel şehit olmuş, 1 iş makinesi operatörü sivil işçi ağır olmak üzere toplam 4 yaralımız bulunmaktadır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

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