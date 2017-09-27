‘Hain kardeşler’ hendeğe gömülmüş

TERÖRİSTLERİN kardeş olduğu belirlendi. Teröristlerden ' Mezra Botan ' kod adlı Evin Akçelik'in 214 barikatın kaldırıldığı, 196 teröristin etkisiz hale getirildiği Yüksekova 'da öldürüldüğü, 'Baz Avent Mordem' kod adlı kardeşi Kajin Akçelik'in ise Mardin'de etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Mardin'deki operasyonlarda çok sayıda hendek kapatılmış, 870 terörist etkisiz hale getirilmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.