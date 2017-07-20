Hafriyat rezaleti!

SARIYER Havantepe Caddesi’nde belediyenin tedbirsizliği sonucu bölgeye ve yol kenarlarına dökülen hafriyatların oluşturduğu çevre kirliliği tehlike saçıyor. Sürekli kullandıkları yollarda hafriyat ve çöplerden rahatsız olan vatandaşlar, durumla ilgilenmeyen Sarıyer Belediyesi’ne isyan etti.

Tüm ormanları mahvolduğunu söyleyen İsmail A. ‘’Belediyenin gördüğü yok ki adamlar gece kamyonlarla her tarafa hafriyat döküyorlar yok böyle bir şey bütün ormanları mahvettiler. Sarıyer Belediyesi bunları görmüyor mu? Bilmiyorum ki belediye doğru düzgün çalışmıyor mu? İşlerine mi gelmiyor? ‘’ifadelerini kullandı.

‘’Bunları görmek zorunda değiliz’’

Merve Karahan, ‘’Ben bir Sarıyer sakini olarak bu pisliği görmekten çok mutlu değilim, Sarıyer Belediyesi’nden biraz daha özen göstermelerini rica ediyorum, bunları görmek zorunda değiliz. Mis gibi bir yerde doğanın içinde oturuyoruz buda çok hoş olmuyor. Bu sadece bizim için değil doğada yaşayan hayvanlar içinde çok büyük bir problem’’diye konuştu.