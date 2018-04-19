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Hafriyat kamyonunun altında kaldı! Arkadaşına son bakış...

TEM Otoyolu Edirne yönü Kurtköy mevkisindeki asfalt yenileme çalışmasında hafriyat kamyonunun altında kalan karayolları işçisi hayatını kaybetti

Hafriyat kamyonunun altında kaldı! Arkadaşına son bakış...

TEM Otoyolu Edirne yönü Kurtköy mevkisindeki asfalt yenileme çalışmasında hafriyat kamyonunun altında kalan karayolları işçisi hayatını kaybetti

19 Nisan 2018 Perşembe 07:39
Hafriyat kamyonunun altında kaldı! Arkadaşına son bakış...
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ALINAN bilgiye göre, otoyolun Sabiha Gökçen Havalimanı mevkisinde  asfalt söküm makinesi ile kaldırılan asfaltın yüklendiği kamyonlar arasında  koordinasyonu sağlayan, zeminin temizliğini yapan 50 yaşındaki Ömer Özdemir'e,  sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GJ 5021 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Asfalt söküm makinesine yanaşmak üzere geri manevra yapan sürücünün  fark edemediği işçi Özdemir, kamyonun altında kalarak olay yerinde yaşamını  yitirdi.


Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme  ekipleri sevk edildi.

Özdemir'in mesai arkadaşlarının ise bir hayli üzgün olduğu görüldü.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı ve yoğunluk  nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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Son Güncelleme: 19.04.2018 07:42
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