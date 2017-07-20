Hafriyat kamyonunun altında kalan motosikletli sürücü hayatını kaybetti

KAZA , saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kadıköy'de hafriyat kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü feci şekilde can verdi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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