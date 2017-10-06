Hafriyat kamyonu ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'NİN Tavas ilçesi Hastane Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, hafriyat kamyon ile minibüs çarpıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Tavas Şubesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan araçtan çıkarılan minibüs şoförü Osman Küdür (62) hayatını kaybetti. Minibüste bulunan bir yaşlı kadının da yaralandığı kazada hafriyat kamyonu şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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