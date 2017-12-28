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Hacettepe Üniversitesi çalışanlarına bu sabah operasyon

Hacettepe Üniversitesi personeline yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. 4'ü faal çalışan 23 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Gözaltı kararı alınanlar arasında öğretim üyeleri de bulunuyor

Hacettepe Üniversitesi çalışanlarına bu sabah operasyon

Hacettepe Üniversitesi personeline yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. 4'ü faal çalışan 23 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Gözaltı kararı alınanlar arasında öğretim üyeleri de bulunuyor

28 Aralık 2017 Perşembe 09:41
Hacettepe Üniversitesi çalışanlarına bu sabah operasyon
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SAVCILIKTAN yapılan bilgilendirmede, "Başsavcılığımızca ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi (4'ü faal çalışan) diğerleri ihraç 23 kişi hakkında gözaltı işlemlerine bu sabah başlanılmıştır" denildİ

Hürriyet: Mesut Hasan Benli

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Son Güncelleme: 28.12.2017 09:48
Anahtar Kelimeler:
Hacettepe Üniversitesi
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