Habur’daki TSK’nın tatbikat alanına Irak askerleri geldi

IRAK Bölgesel Kürt Yönetiminin yaptığı referanduma mesaj niteliği taşıyan TSK’nın Irak sınırındaki askeri tatbikatı sürüyor. Türkiye’nin Irak’a açılan sınır kapısı olan Habur sınır kapısındaki TIR parkının karşasında 18 Eylül’de başlatılan ve tank, zırhlı personel taşıyıcı, hava savunma sistemlerini taşıyan askeri araçların katıldığı tatbikatın bugün misafirleri vardı.

FOTO:DHA

Irak’tan dün gece Türkiye’ye askeri uçakla gelen ve Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na inen yaklaşık 30 Irak askeri buradan araçlarla Silopi ilçesine getirildi. Sabah saatlerinde ise Irak askerleri camları siyah iki midübüs ile tatbikat alanına getirildi. Araçtan inen Irak askerleri tatbikat alanındaki bir çadıra geçerek burada kendilerine tatbikat ile ilgili bilgi verildi.

FOTO:DHA

IRAK VE TÜRK BAYRAĞI AYNI ARAÇTA

Silopi İlçesinde bulunan 172’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Temizer’in yönettiği tatbikatta, çadırdaki eğitimden çıkan Irak askerleri, Türk askerleriyle birlikte ellerinde Türk ve Irak bayraklarıyla zırhlı personel taşıyıcılara bindiler.

FOTO:DHA

Araçların üzerinde Türk ve Irak bayrakları olduğu görülürken, askerlerin tank ve zırhlı araçlarla manevra eğitimi yaptıkları görüldü.