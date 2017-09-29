Habur'un karşısında uzun kuyruklar oluştu

IKBY'deki Erbil ve Süleymaniye Havalimanlarında bugün saat 18.00 itibarıyla birçok uçak seferinin askıya alınacak olması, Türkiye ve Avrupa'ya gitmek isteyen vatandaşları Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı'na yöneltti.

Duhok'un Zaho ilçesindeki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda hem yolcu hem de yük taşıyan araçların uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

Sınır kapısındaki Kürt yetkililer, son gelişmelerin ardından oluşan yoğunluk hakkında açıklama yapmazken, gümrük içerisinde görüntü alınmasına da izin vermiyor.

AA muhabirine konuşan tır şoförleri, gayrimeşru referandumun neden olduğu tedirginliğin sınır kapısında izdihama yol açtığını, normal şartlarda bir günde çıkılan sınırda günlerdir beklediklerini söyledi.

Referandumdan dolayı 6 gündür kuyrukta olduğunu dile getiren Cizreli tır şoförü Hüsnü Yıldız, "Referandumdan sonra özellikle yoğunluk arttı. Daha önce bir veya iki günde sınırı geçerken şimdi daha fazla sürüyor. Umarız eski durumuna döner ve biz de hızlı bir şekilde Türkiye'ye geçeriz." dedi.

"Hem biz şoförler hem de Kürdistan Bölgesi için kötü olacak"

Zaholu tır şoförü Hüseyin Haydar ise IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulması halinde zarar görenin kendileri olacağını belirterek, "Kapının kapatılmamasını temenni ediyoruz. Hem biz şoförler hem de Kürdistan Bölgesi için kötü olacak." diye konuştu.

Bölge sakinlerinin endişeli olduğunu ifade eden Haydar, "Halkımız sınır kapıları kapanacak diye tedirginlik içinde. Bu yüzden bir yığılma söz konusu. Özellikle gıda taşıyan yük araçlarının sayısı arttı." dedi.

İsmini vermek istemeyen bir başka tır şoförü ise geçiş işlemlerinin normal şekilde devam ettiğini ancak trafiğin artmasından dolayı kuyruk oluştuğunu ve geçiş süresinin uzadığını söyledi.

IKBY'nin Türkiye ile Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın yanı sıra Duhok'un Amediye ilçesinden Hakkari'nin Çukurca'ya da sadece yaya geçişlerine açık Üzümlü-Serezer Sınır Kapısı bulunuyor.

IKBY ve İran arasındaki geçişler devam ediyor

Erbil yönetiminin İran ile arasında ise üç sınır kapısı var. Kuzeyde Erbil'e bağlı Çoman ilçesinde Hacı Omeran-Temerçin Sınır Kapısı, doğuda Süleymaniye'ye bağlı Penciwen kazasında Başmak Sınır Kapısı, Kelar ilçesinde ise Peravizhan Sınır Kapısı bulunuyor.

Hacı Omeran Kaymakamı Ferzeng Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran ile sınır kapılarının açık olduğunu, olağanüstü bir durumun şu anda söz konusu olmadığını kaydetti.