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Habur'un karşısında uzun kuyruklar oluştu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik uçuş yasağı öncesi bölgeyi terk etmek isteyip uçaklarda yer bulamayanlar ya da sınır kapılarının kapatılacağından endişe edenler Türkiye sınırında yoğunluk oluşturuyor

Habur'un karşısında uzun kuyruklar oluştu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik uçuş yasağı öncesi bölgeyi terk etmek isteyip uçaklarda yer bulamayanlar ya da sınır kapılarının kapatılacağından endişe edenler Türkiye sınırında yoğunluk oluşturuyor

29 Eylül 2017 Cuma 14:01
Habur'un karşısında uzun kuyruklar oluştu
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IKBY'deki Erbil ve Süleymaniye Havalimanlarında bugün saat 18.00  itibarıyla birçok uçak seferinin askıya alınacak olması, Türkiye ve Avrupa'ya  gitmek isteyen vatandaşları Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı'na yöneltti.

Duhok'un Zaho ilçesindeki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda hem yolcu hem  de yük taşıyan araçların uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

Sınır kapısındaki Kürt yetkililer, son gelişmelerin ardından oluşan  yoğunluk hakkında açıklama yapmazken, gümrük içerisinde görüntü alınmasına da  izin vermiyor.

AA muhabirine konuşan tır şoförleri, gayrimeşru referandumun neden  olduğu tedirginliğin sınır kapısında izdihama yol açtığını, normal şartlarda bir  günde çıkılan sınırda günlerdir beklediklerini söyledi.

Referandumdan dolayı 6 gündür kuyrukta olduğunu dile getiren Cizreli  tır şoförü Hüsnü Yıldız, "Referandumdan sonra özellikle yoğunluk arttı. Daha önce  bir veya iki günde sınırı geçerken şimdi daha fazla sürüyor. Umarız eski durumuna  döner ve biz de hızlı bir şekilde Türkiye'ye geçeriz." dedi.

"Hem biz şoförler hem de Kürdistan Bölgesi için kötü olacak"

Zaholu tır şoförü Hüseyin Haydar ise IKBY ile Türkiye arasındaki  ilişkilerin bozulması halinde zarar görenin kendileri olacağını belirterek,  "Kapının kapatılmamasını temenni ediyoruz. Hem biz şoförler hem de Kürdistan  Bölgesi için kötü olacak." diye konuştu.

Bölge sakinlerinin endişeli olduğunu ifade eden Haydar, "Halkımız  sınır kapıları kapanacak diye tedirginlik içinde. Bu yüzden bir yığılma söz  konusu. Özellikle gıda taşıyan yük araçlarının sayısı arttı." dedi.

İsmini vermek istemeyen bir başka tır şoförü ise geçiş işlemlerinin  normal şekilde devam ettiğini ancak trafiğin artmasından dolayı kuyruk oluştuğunu  ve geçiş süresinin uzadığını söyledi.

IKBY'nin Türkiye ile Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın yanı sıra  Duhok'un Amediye ilçesinden Hakkari'nin Çukurca'ya da sadece yaya geçişlerine  açık Üzümlü-Serezer Sınır Kapısı bulunuyor.

IKBY ve İran arasındaki geçişler devam ediyor

Erbil yönetiminin İran ile arasında ise üç sınır kapısı var. Kuzeyde   Erbil'e bağlı Çoman ilçesinde Hacı Omeran-Temerçin Sınır Kapısı, doğuda   Süleymaniye'ye bağlı Penciwen kazasında Başmak Sınır Kapısı, Kelar ilçesinde ise  Peravizhan Sınır Kapısı bulunuyor.

Hacı Omeran Kaymakamı Ferzeng Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  İran ile sınır kapılarının açık olduğunu, olağanüstü bir durumun şu anda söz  konusu olmadığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Irak Kürt Bölgesel YönetimiIKBY
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