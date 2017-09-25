Habur Sınır Kapısı tek taraflı kapatıldı

IRAK'IN kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Mesuz Barzani’nin tüm ikazlara rağmen referanduma gitme kararı alması ve sabah saatlerinde oy verme işleminin başlamasının ardından Haber Sınır Kapısı’nın kapatıldığı bildirildi. Tek taraflı olarak kapatılan sınır kapısında sadece Türkiye’den Irak’a geçişlere izin verildiği belirtildi. Kuzey Irak tarafından Türkiye’ye geçişe izin verilmezken, Türkiye tarafından tırlar Irak’a geçebiliyor.

Önceki gün yapılan Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu’nda referandumun yapılmasının büyük bir hata olduğu vurgulanmış, hatadan dönülmemesi durumunda Türkiye olarak gereken bütün adımların atılacağı duyurulmuştu. Mesut Barzani Türkiye ile birlikte dünyadan gelen uyarılara rağmen dün yaptığı açıklamada kararından dönmeyeceğini ve referanduma gideceğini duyurmuştu. Barzani açıklamasında Türkiye’nin sınır kapısını kapatmamasını da beklediklerini söylemişti.