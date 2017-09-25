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Habur Sınır kapısı kapatıldı!

Türkiye'nin Kuzey Irak'a açılan kapısı Habur Sınır Kapısı tek taraflı olarak kapatıldı. Alınan bilgiye göre; Kuzey Irak tarafından Türkiye'ye geçiş yok, sadece Türkiye'den Irak tarafına geçişe izin veriliyor

Habur Sınır kapısı kapatıldı!

Türkiye'nin Kuzey Irak'a açılan kapısı Habur Sınır Kapısı tek taraflı olarak kapatıldı. Alınan bilgiye göre; Kuzey Irak tarafından Türkiye'ye geçiş yok, sadece Türkiye'den Irak tarafına geçişe izin veriliyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:38
Habur Sınır kapısı kapatıldı!
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IRAK'IN kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Mesuz Barzani’nin tüm ikazlara rağmen referanduma gitme kararı alması ve sabah saatlerinde oy verme işleminin başlamasının ardından Habur Sınır Kapısı’nın kapatıldığı bildirildi. Tek taraflı olarak kapatılan sınır kapısında sadece Türkiye’den Irak’a geçişlere izin verildiği belirtildi. Kuzey Irak tarafından Türkiye’ye geçişe izin verilmezken, Türkiye tarafından tırlar Irak’a geçebiliyor.
 
Önceki gün yapılan Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu’nda referandumun yapılmasının büyük bir hata olduğu vurgulanmış, hatadan dönülmemesi durumunda Türkiye olarak gereken bütün adımların atılacağı duyurulmuştu. Mesut Barzani Türkiye ile birlikte dünyadan gelen uyarılara rağmen dün yaptığı açıklamada kararından dönmeyeceğini ve referanduma gideceğini duyurmuştu. Barzani açıklamasında Türkiye’nin sınır kapısını kapatmamasını da beklediklerini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Habur Sınır KapısıKuzey Irak
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