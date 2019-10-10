Habertürk canlı yayınına keskin nişancı saldırısı!
Habertürk kanalının görevlileri Barış Pınarı Harekatı sürerken sınırdan canlı yayın yaptı. Bu esnada teröristler keskin nişancı saldırısı düzenledi. Muhabirlerin saldırı anında yaşadığı korku kameraya yansıdı.
SURİYE'NİN kuzeyine başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması sonrası paniğe kapılan teröristler sivilleri hedef almaya başladı. Akçakale'den canlı yayın yapan Habertürk kanalına keskin nişancı atışı ile saldırı düzenlendi. "BURAYA MI ATEŞ AÇIYORLAR?" Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde düzenlenen programda, Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo konuk edildi. Temmo'nun isminin konuk edildiği esnada silah sesi duyuldu. Duyulan sesin ardından Mehmet Akif Ersoy, ekibine dönerek "Buraya mı ateş açıyorlar?" diye sordu. "Evet" yanıtını alan Ersoy, konuklara dönerek "Bitirelim mi diyorsunuz?" diye sordu.
"TEDBİR ALMAK ZORUNDAYIZ"
Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı'nın, "Korkmayın" diyerek konukları sakinleştirmesine rağmen, "Tedbir almak zorundayız" denilerek yayına ara verildi.
İKİNCİ KEZ SİLAH SESİ DUYULDU
Ersoy'un "Çelik yelek ve kask meselesine hava sıcaklığına rağmen girmek gerekecek gibi görünüyor" dediği esnada bir silah sesi daha duyuldu. Bunun üzerine Ersoy, "Yayına bir süre ara verelim. Bir pozisyon değişikliği yapmamız gerekip gerekmediğini değerlendirelim. Şu anda pek çok arkadaş burada gerildi" diyerek yayına ara verdi.
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