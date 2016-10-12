Haber spikerini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis

KAYSERİ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Zafer Tanrıkulu ve bıçaklanan haber spikeri 30 yaşındaki Engin Gökdemir ile avukatları hazır bulundu. Tanrıkulu savunmasında, madde bağımlısı olduğunu, bunu kullandığı zaman hiçbir şey hatırlamadığını belirterek, "Hayaller görüyorum. Evde bulunduğu sırada iki kişiyi gördüm. Biri balkondan atladı, diğeri de kapıdan çıktı. Balkona çıktığımda birinin aracına binerek otoparktan çıkmak üzere olduğunu gördüm. Mutfaktan aldığım ekmek bıçağı ile dışarıya çıktım. Araç içerisindeki kişiyi bıçakladım, pişmanım" dedi.

Bıçaklanan ve hastanede 50 gün tedavi gören haber spikeri Engin Gökdemir ise, "İşe gitmek üzere otoparkta bulunan aracıma bindim. Aracımın camları açıktı. Hareket edeceğim sıra, Zafer Tanrıkulu elindeki bıçakla yanıma doğru hızlıca geldi ve beni bıçakladı. 50 gün hastanede tedavi gördüm, dalağım ameliyatla alındı. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Son sözü sorulan Tanrıkulu, cezaevinden çıkınca yaşamında yepyeni bir sayfa açmak istediğini söyledi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Zafer Tanrıkulu’ya 'Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 15 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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