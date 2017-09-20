Haber aldı, 3 saatte 500 km’yi aştı

TÜRKİYE'Yİ başta böbrek ve karaciğer olmak üzere organ nakilleriyle tanıştırıp, on binlerce hastayı umutları tükendiği anda yeniden yaşama döndüren efsanevi hoca Prof.Dr.Mehmet Haberal, 76 yaşına rağmen meslek aşkı ve insan hayatına verdiği önemle topluma örnek olmayı sürdürüyor.

Haberal, Adana'da Başkent Hastanesinde gerçekleşecek iki organ nakli için, uçak saatleri uygun olmayınca, Ankara'dan 500 kilometrelik mesafeyi karayoluyla 3 saatte gelerek operasyonu gerçekleştirdi. Saat 09.00'da Ankara'da hastanede vizit yaparken nakil olacağı haberini alan Mehmet Haberal, şoförünün saatte ortalama 165 kilometre hız yaptığı araçla Adana'ya adeta uçarak geldi. Saat 09.30'da Ankara'dan hareket edip saat 12.30'da Adana'daki hastanede ameliyat giysilerini giymiş olan Haberal, böbrek ve karaciğer nakli yapan ekibin başında operasyonu gerçekleştirdi. Haberal, böylece normalde otomobille 5 saatte gidilebilen mesafeyi 3 saatte kat etmiş oldu.

GENÇ MÜHENDİSİN ORGANLARIYLA HAYAT BULDULAR

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev yapan Ziraat Mühendisi Süleyman Arslantaş (36), tatil için gittiği Antalya'dan dönüş yolunda beyin kanaması geçirince Tarsus'taki bir hastaneye kaldırıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Arslantaş'ın ailesi organ bağışında bulunmaya karar verince Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi devreye girdi. Arslantaş'ın akciğerinin Ankara'ya, sağ böbreğinin İstanbul'a, sol böbrek ile kalp ve karaciğerinin ise Adana'ya gönderilmesine karar verildi. İstanbul ve Ankara'dan uçakla, Adana'dan ise karayoluyla gelen ekipler kalp, karaciğer, akciğer ve böbrekleri götürdü.

GENÇ MÜHENDİSİN KALBİ 3 SAAT SONRA BAŞKASINDA ATMAYA BAŞLADI

Süleyman Arslantaş'ın Adana'daki Başkent Üniversitesi Adana Dr.Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezine getirilen kalbi Prof.Dr. Atilla Sezgin, Prof.Dr.Öner Gülcan, Doç.Dr.Ali Tünel, Uzm.Dr. Utku Alemdaroğlu ve Uzm.Dr.Özgür Ersoy'dan oluşan bir ekip tarafından 58 yaşındaki bir hastaya nakledildi. Kalbin alınmasından itibaren 3 saat içinde nakledilen hastada sorunsuz biçimde atması sağlandı.

Arslantaş'tan alınan karaciğer ise Prof.Dr.Mehmet Haberal'ın başkanlığında Prof.Dr.Kenan Çalışkan, Prof.Dr.Gökhan Moray, Doç.Dr. Hakan Yabanoğlu, Yard.Doç.Dr.İlker Arer, Uzm.Dr.Murat Kuş'tan oluşan bir ekip tarafından 35 yaşındaki Ali Aydın Dalkıran'a nakledildi. Haberal başkanlığındaki aynı ekip böbreği ise 19 yıldır böbrek yetmezliği hastası olan 38 yaşındaki Elmas Emel'e nakletti.

Bağışlanan organlarla yaşama tekrar sarılan hastalar ameliyat ekibine teşekkür edip, hayatını kaybeden mühendis Süleyman Arslantaş'a ise rahmet dilediler.

HABERAL DOPİNGİ

Karaciğer ve böbrek nakillerini gerçekleştiren Başkent Hastanesi ekibindeki uzmanlar efsanevi profesör Mehmet Haberal'ı ameliyatta görmekten duydukları mutluluğu ifade ederek, “Biz çocuktuk o organ nakilleri yapıyordu. Yanımızda olması bizim için büyük motivasyon oldu. 76 yaşına rağmen heyecan duyarak hızla Adana'ya gelmesinden çok etkilendik” dediler.

Kalp naklinin Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2. kez gerçekleştiğini belirten hastane yetkilileri, yapılan tüm açıklama ve çağrılara rağmen Türkiye'de organ bağışının yeterli seviyede olmamasının binlerce hastanın yaşam umudunu gerilettiğini kaydedip, yurttaşları organ bağışında bulunmaya çağırdı.