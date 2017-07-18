Güzellik kraliçesi Sibel, iş adamlarının korkulu rüyası çıktı

İSTANBUL ve Adana'da üyesi olan mankenlerle zengin işadamlarını günü birlik tuttukları evlerde kahvaltı ve yemeğe çağırıp, silah zoruyla çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan bir çeteye İstanbul polisi tarafından operasyon düzenlendi. Çete üyelerinden biri güzellik kraliçesi Sibel Demiralp çıktı.

SİBEL DEMİRALP GEÇEN MART AYINDAKİ DEFİLEDE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Milliyet'in haberine göre, yakalanan ve mahkemece tutuklanan 2'si manken 4 çete üyesinden biri, The Queen of Eurosiya Güzellik Yarışması'nı kazanan ilk Türk kızı olan ve geçtiğimiz mart ayında düzenlenen "Fashion Week" defilesine hazırlanırken kalp krizi geçiren Sibel Demiralp olduğu anlaşıldı.

"CAN KORKUSUYLA 240 BİN TL'Yİ HAVALE ETTİM"

Mücevherat ve takı işi yapan iş adamı Hasan F., 11 Temmuz Salı günü savcılığa giderek verdiği şikayet dilekçesinde "3-4 ay önce bir defilede tanıştığım ve sosyal medyadan görüştüğüm manken Sibel Demiralp beni Şişli'de bulunan bir eve kahvaltı yapmaya çağırdı. Ben de davet üzerine eve gittim. Kahvaltı yaparken 5 erkek bir anda ortaya çıkıp vurmaya başladı. Elbiselerimi çıkarıp para ve kredi kartlarımı aldılar. Fotoğrafımı çektikten sonra kafama silah dayayarak banka hesabına havale yapmamı istediler. Ben de can korkusuyla 240 bin lirayı verilen hesaba havale ettim. Şikâyetçi olmam durumunda ellerindeki fotoğraf ve görüntüleri medya ve internete verecekleri yönünde tehditler savurdular" diyerek suç duyurusunda bulundu.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 48 saat sonra olaya karışan Ahmet Sertkaya ve Ferdi Aslan isimli çete üyelerini Bağcılar ve Küçükçekmece'de yakalayarak gözaltına aldı. Takibe alınan manken Sibel Demiralp'le kendisi gibi çeteyle hareket edip, Hasan F.'nin gasp ve şantaja uğradığı evi tuttuğu belirlenen Merve Ekşi isimli manken de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2'si kadın 4 çete üyesi suçlarını itiraf ederken, kendilerini suça çetenin firari elebaşı Şükrü K. İle kardeşi Erkan K.'nin zorladığını ve geçtiğimiz 4 ay içerisinde aynı yöntemlerle 3 işadamına daha aynı tuzağı kurduklarını söyledikleri öğrenildi. 4 çete üyesi sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine konuldu.

240 BİN LİRA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Polisin isimlerini belilediği çete mağduru 3 işadamının şikâyetçi olması durumunda soruşturmayı genişleteceği öğrenildi. Elebaşı firarda olan çetenin hesaplarına el koyup donduran polis, silah zoruyla işadamı Hasan F.'nin gasp edilen kredi katlarından 60 bin liralık para çekip ziynet eşyası alışverişi yapıldığını belirlerken, yine silah zoruyla Hasan F.'ye havale ettirdiği 240 bin lirayı ise hesapta dondurarak kurtardı.