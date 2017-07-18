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Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp çete üyesi çıktı

The Queen of Eurosiya Güzellik Yarışması'nı kazanan ilk Türk kızı olan Sibel Demiralp, iş adamalarına tuzak kuran bir çete soruşturması kapsamında çete üyesi suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı

Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp çete üyesi çıktı

The Queen of Eurosiya Güzellik Yarışması'nı kazanan ilk Türk kızı olan Sibel Demiralp, iş adamalarına tuzak kuran bir çete soruşturması kapsamında çete üyesi suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı

18 Temmuz 2017 Salı 09:26
Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp çete üyesi çıktı
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ADANA merkezli olan ve 4 üyesi gözaltına alınıp tutuklanan çetenin liderini arayan polis, ilk tespitlerde çetenin son 4 ay içerisinde 4 işadamına benzer tuzaklar kurup, şantajla 2 trilyona yakın parayı kendi hesaplarına aktarttığını belirledi.

Geçtiğimiz Salı günü takı ve mücevharat işi yapan bir işadamının şikayettiyle başaltılan soruşturmada polis, şikayetçi işadamını kahvaltı yapmak bahanesiyle davet ettiği Şişli’de günü birlik kiralanan bir evde, işbirliği yaptığı çete üyelerine dövdürtüp çıplak fotoğraflarını çektirdiği iddiasıyla manken Demiralp ile birlikte Ahmet S., Ferdi A. ve Merve E. İsimli birisi kadın 3 çete üyesini geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günü düzenlediği opearsyonlarla yakalayıp gözaltına aldı.

Gözaltına alınan ve şikayetçi iş adamı H.F. tarafından teşhis edilen 3 çete üyesiyle birlikte dün mahkemeye sevk edilen 23 yaşındaki ünlü manken, tutuklanıp cezaevine konurken, polis peşinde olduğu çete lideri Şükrü K. İle kardeşi Erkan K.nin banka hesaplarına el koydu.

Çete üyelerinin silah zoruyla kredi kartlarını alıp 60 bin liralık alışveriş yapan ve 250 bin lira da  hesaba havale yaptırdğı işadamı H.F.gibi çetenin son 4 ay içeirisinde 3 işadamına daha benzer yöntemlerle tuzak kurup 2 trilyona yakın parayı gasp ettiğini belirleyen polisin, çete üyelerinin itiraf edip adını verdiği diğer işadamalrının şikayetçi olması durumunda soruşturmaya genişlik kazandıracağı öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
The Queen Of Eurosiya Güzellik YarışmasıSibel Demiral
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