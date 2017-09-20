Güvenlik güçleri her yerde kaybolan genç kızı arıyor

EDİNİLEN bilgiye göre; Köşk ilçe merkezinde yaşayan 20 yaşındaki Burcu Canan, dün annesi işte olduğu sırada evden ayrıldı. Çevrede aramadık yer bırakmayan genç kızın yakınları Burcu’yu bulmayınca güvenlik güçlerinden yardım istedi. Bedensel engeli bulunan genç kızın üzerinde lacivert tişört, siyah eşofman, siyah ayakkabı ve sol kolunda ‘sonsuzum’ ibareli dövme olduğu öğrenildi. Yürürken de hafif aksadığı belirtilen Burcu Canan’ı görenlerin polis veya jandarmaya ihbar etmeleri istendi.
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