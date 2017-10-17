Güvenlik güçleri bin 760 kaçak yakaladı

GENELKURMAY Başkanlığının internet sitesinde "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bin 559, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı geçmek isteyen bir kişi yakalandı. Bu kişilerle beraber bir cep telefonu ve bir şarj cihazı ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan 140, Türkiye'den Yunanistan'a sınırı yasa dışı geçmeye çalışan 56 kişi yakalandı.

İran'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir kişi yakalanırken, bu müdahalede bir binek hayvanı ile 4 bin 800 paket sigara da ele geçirildi.

Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde olan 3 kişi yakalandı.

Irak sınırında ise bir telsiz ve 15 bin paket sigara ele geçirildi.

Şemdinli'de 2 el yapımı patlayıcı imha edildi

Dün gerçekleşen "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilendimeye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devam eden operasyonda belirlenen 2 el yapımı patlayıcı imha edildi. Çukurca ilçesinde ise arazi aramasında bir Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı belirlenerek, imha edililirken, Güçlükonak ilçesinde 3 el bombası ele geçirildi.

Tunceli'nin merkezinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında ise bir mayın imha edildi.