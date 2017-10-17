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Güvenlik güçleri bin 760 kaçak yakaladı

Türkiye'nin kara hudutlarından yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 760 kişi yakalandı

Güvenlik güçleri bin 760 kaçak yakaladı

Türkiye'nin kara hudutlarından yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 760 kişi yakalandı

17 Ekim 2017 Salı 16:23
Güvenlik güçleri bin 760 kaçak yakaladı
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GENELKURMAY Başkanlığının internet sitesinde "günlük faaliyetler"e  ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde  bulunan bin 559, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı geçmek isteyen bir kişi  yakalandı. Bu kişilerle beraber bir cep telefonu ve bir şarj cihazı ele  geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan  140, Türkiye'den Yunanistan'a sınırı yasa dışı geçmeye çalışan 56 kişi yakalandı.

İran'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir  kişi yakalanırken, bu müdahalede bir binek hayvanı ile 4 bin 800 paket sigara da  ele geçirildi.

Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde olan 3  kişi yakalandı.

Irak sınırında ise bir telsiz ve 15 bin paket sigara ele  geçirildi.

Şemdinli'de 2 el yapımı patlayıcı imha edildi

Dün gerçekleşen "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilendimeye göre,  Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devam eden operasyonda belirlenen 2 el yapımı  patlayıcı imha edildi. Çukurca ilçesinde ise arazi aramasında bir Kalaşnikof  piyade tüfeği ele geçirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi  aramasında bir el yapımı patlayıcı belirlenerek, imha edililirken, Güçlükonak  ilçesinde 3 el bombası ele geçirildi.

Tunceli'nin merkezinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi  aramasında ise bir mayın imha edildi.

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Genelkurmay BaşkanlığıKaçak
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