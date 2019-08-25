Güvenli bölge planlarında yeni ayrıntılar çıktı

TÜRKİYE ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde kurmak üzere anlaştığı güvenli bölgenin ayrıntılarına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre Türkiye'in Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı birlikleri Fırat'ın doğusuna götürmeyi önerdiği fakat ABD'nin karşı çıktığı belirtildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Bloomberg'e isim vermeden konuşan iki Türk yetkili, güvenli bölgenin sınırdaki Tel Abyad ile Rasul Ayn arasında 125 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğinde olacağını söyledi. Türkiye’nin oluşturulacak bölgeyi ‘sadece bir başlangıç’ olarak gördüğünü belirten yetkililer, Ankara’nın YPG’nin daha derinlere çekilmesini istediğini vurguladı. Yetkililer, ‘güvenli bölgenin gelecekte derinleştirilmemesi ve sınır hattı boyunca genişletilmemesi’ halinde, Türkiye’nin ‘tek taraflı bir harekât’ başlatabileceğini söyledi.

Yetkililer anlaşmanın YPG’nin güvenli bölgeden hemen çekilmesini, ABD’nin tedarik ettiği ağır silahları toplamasını, YPG’nin tahkim edilmiş mevzileri ile tünellerini yok etmesini öngördüğünü söyledi. Buna göre, Türkiye YPG’nin yanı sıra PYD’nin de bölgeden çekilmesini istiyor.

Anlaşmanın Türk silahlı insansız hava araçlarının güvenli bölgede gözetim uçuşları gerçekleştirmesini öngördüğü fakat Türk savaş uçaklarının bölgede olmasının henüz ABD tarafından kabul edilmediğini söyleyen yetkililer, ÖSO birliklerinin bölgeye getirilmesinin de ABD tarafından reddedilğini açıkladı.

Bununla birlikte ABD, Türkiye’de yaşayan sığınmacıların buraya dönmesine onay verdi.

"Her Amerikan askerine karşılık iki Türk askeri"

Yetkililerin bir diğer açıklaması da Türkiye’nin bölgeye kaç asker göndereceği ile ilgili. Buna göre, Ankara’nın ‘güvenliği sağlamak için gerekli gördüğü sayıda asker gönderme’ talepleri reddedildi; ABD, her bir Amerikan askerine karşılık iki Türk askeri konuşlandırılmasını kabul etti.