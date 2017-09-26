Güney Kıbrıs Rum yönetimi açıkladı; Türk otelleri yasak!

HÜRRİYET'TEN Ömer Bilge’nin haberine göre; Sınır kapılarına 206 otelin listesini gönderen bakanlık, polisin pasaport kontrolünde turistlere, “Nerede konaklayacaksınız” diye sormasını istedi. İsrailli turistler, KKTC'deki otellerden birinin adını söyleyince sınırda durduruldu. Bunun ardından Kıbrıs Rum kesimindeki İsrail büyükelçiliği devreye girdi. İsrail elçiliğinin sert tepkisi üzerine Rum yetkililer turistlerin geçişine izin verdi, ancak bu olay KKTC otellerine uygulanan yasağı da gün yüzüne çıkarmış oldu.

AB VATANDAŞLARINI KAPSAMIYOR

Rum Dışişleri Bakanlığı, üç aydır deniz ve limanlarında uygulamaya başladığı yasağa gerekçe olarak, 206 otelin 1974 sonrasında Kıbrıs Rum mülkü üzerine inşa edilmesini gösterdi. Bakanlık, geçen yıl Rum kesimine gelen yaklaşık 250 bin turistin karayolunu kullanarak KKTC'ye geçtiğine dikkat çekti. Rumların yasağı, Ada'ya gelen AB vatandaşlarını kapsamıyor.